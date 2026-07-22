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Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2026 12:53
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Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей

Девушка футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля Инес Гарсия оказалась в центре обсуждения после того, как в социальных сетях вновь появились старые видео с ее участием.

Как сообщает İdman.Biz, в одном из роликов Гарсия говорит о предыдущих отношениях Ямаля с аргентинской певицей Ники Николь.

По ее мнению, артистка не обратила бы внимания на футболиста, если бы он не был миллионером и известным игроком.

Еще один ролик также вызвал широкий резонанс. На вопрос "Ямаль или Мбаппе?" одна из подруг Гарсии ответила: "Джуд Беллингем".

Сама Гарсия без раздумий дала такой же ответ: "Беллингем".

Точная дата записей и полный контекст роликов официально не подтверждены. Видео распространяются преимущественно через аккаунты в социальных сетях, поэтому отдельные высказывания могли быть вырваны из более продолжительных разговоров.

21-летняя Гарсия занимается созданием контента о моде, красоте и образе жизни. Она родом из Севильи.

Об отношениях Гарсии и Ямаля стало известно в мае 2026 года. Девушка сопровождала футболиста во время ЧМ-2026 и присутствовала на финале, в котором сборная Испании победила Аргентину.

Ямаль и Ники Николь официально подтвердили отношения в августе 2025 года. Спустя три месяца футболист объявил о расставании, подчеркнув, что оно не было связано с изменой или появлением третьего человека.

İdman.Biz
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