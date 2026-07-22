Де ла Фуэнте может продлить контракт со сборной Испании до конца ЧМ-2030

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) намерена сохранить Луиса де ла Фуэнте на посту главного тренера национальной команды до конца чемпионата мира-2030. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Текущее соглашение с 65-летним специалистом рассчитано до конца Евро-2028. Стороны начнут переговоры осенью.

Де ла Фуэнте тренирует сборную Испании с 2022 года. Под его руководством "Фурия Роха" выиграла Лигу наций-2022/23 Евро-2024 и ЧМ-2026.

Чемпионат мира-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.