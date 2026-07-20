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Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 10:02
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Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

После финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле произошла массовая потасовка.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0 в дополнительное время.

После финального свистка футболисты Испании начали праздновать завоевание чемпионского титула. Вскоре между представителями двух команд возник конфликт.

В центре инцидента оказался полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес. Он вступил в столкновение с Эриком Гарсией, после чего повалил на газон вмешавшегося в конфликт Гави.

К месту потасовки подбежали футболисты, запасные и представители тренерских штабов. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони также попытался успокоить участников конфликта.

Паредес по итогам эпизода получил прямую красную карточку.

Лионель Месси в это время находился в стороне от основной группы футболистов. Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку и внешне не проявил заметной реакции на происходившее.

Кадры с поведением Месси распространились в социальных сетях. Часть болельщиков обратила внимание на контраст между спокойствием капитана и действиями его партнеров, не сумевших сдержать эмоции после поражения.

Напомним, что Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира. Победный гол в финале на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

İdman.Biz
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