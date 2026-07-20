Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира

Сборная Испании по футболу благополучно вернулась на родину после победы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, первыми из самолета с чемпионским кубком в руках вышли капитан команды Родри и главный тренер Луис де ла Фуэнте.

19 июля Испания в финале ЧМ-2026 в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Полузащитник Родри был признан лучшим игроком турнира и получил соответствующую награду.

Ранее футболист вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций УЕФА сезона-2022/23. За национальную команду Родри провел 70 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его дебют за сборную состоялся в 2018 году.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.