20 Июля 2026
RU

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2026 12:41
557
Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Жена защитника сборной Аргентины Валентина Барко Ясмин Хауреги резко высказалась о полузащитнике Англии Джуде Беллингеме после полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, публикация стала реакцией на эпизод после победы Аргентины со счетом 2:1, когда Беллингем ударил Барко по затылку.

"Пусть за тебя говорит игра на поле. Никчемный", - написала Хауреги в социальной сети.

В оригинале она использовала испанское слово muerto. Буквально оно переводится как "мертвый", однако в данном контексте употребляется в значении "никчемный", "бесполезный" или "никто".

После критики со стороны пользователей Хауреги удалила публикацию. Позднее она вновь выступила в защиту мужа.

"Значит, праздновать голы уже нельзя, а защищать агрессивного человека можно? Если собираетесь столько плакать, смотрите другой вид спорта. Хорошего дня", - написала она.

Ранее в социальных сетях появились снятые с трибун кадры, добавившие контекст конфликту. После гола Энцо Фернандеса Барко выбежал на поле со скамейки запасных и демонстративно праздновал не вместе с партнерами, а перед футболистами сборной Англии.

Предполагается, что именно этот эпизод мог стать причиной последующей агрессивной реакции Беллингема. При этом новое видео объясняет предысторию конфликта, но не отменяет самого удара английского футболиста.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ямаль станет первым игроком-тинейджером, который принял участие в финалах ЧЕ и ЧМ
19 Июля 23:45
ЧМ-2026

Ямаль станет первым игроком-тинейджером, который принял участие в финалах ЧЕ и ЧМ

Самым молодым участником финала ЧМ является бразилец Пеле
Лионель Месси — второй футболист в истории, сыгравший в трех финалах ЧМ
19 Июля 23:30
ЧМ-2026

Лионель Месси — второй футболист в истории, сыгравший в трех финалах ЧМ

Первым был бразильский защитник Кафу
Робби Уильямс и Николь Шерзингер выступили перед финалом ЧМ-2026
19 Июля 23:15
ЧМ-2026

Робби Уильямс и Николь Шерзингер выступили перед финалом ЧМ-2026

Матч проходит на стадионе "Метлайф"
Роналдиньо запостил фото в ванне и тонко потроллил Месси
19 Июля 22:44
Мировой футбол

Роналдиньо запостил фото в ванне и тонко потроллил Месси

Спустя почти 20 лет архивное фото обрело новую жизнь

Перед финалом ЧМ‑2026 у стадиона сформировались огромные очереди болельщиков и журналистов, которые не могут попасть внутрь
19 Июля 21:32
ЧМ-2026

Перед финалом ЧМ‑2026 у стадиона сформировались огромные очереди болельщиков и журналистов, которые не могут попасть внутрь

Фанатов предупредили, что на матч нужно прибыть за 4 часа до начала
Экс-одноклубник Месси рассказал, как остановить аргентинца
19 Июля 19:27
ЧМ-2026

Экс-одноклубник Месси рассказал, как остановить аргентинца

Финал уже близко

Флориан Плеттенберг: "Клопп подпишет контракт со сборной Германии в пятницу"
19 Июля 18:27
Мировой футбол

Флориан Плеттенберг: "Клопп подпишет контракт со сборной Германии в пятницу"

Трудовое соглашение будет рассчитано до 2030-го года

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти