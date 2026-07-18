Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Жена защитника сборной Аргентины Валентина Барко Ясмин Хауреги резко высказалась о полузащитнике Англии Джуде Беллингеме после полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, публикация стала реакцией на эпизод после победы Аргентины со счетом 2:1, когда Беллингем ударил Барко по затылку.

"Пусть за тебя говорит игра на поле. Никчемный", - написала Хауреги в социальной сети.

В оригинале она использовала испанское слово muerto. Буквально оно переводится как "мертвый", однако в данном контексте употребляется в значении "никчемный", "бесполезный" или "никто".

После критики со стороны пользователей Хауреги удалила публикацию. Позднее она вновь выступила в защиту мужа.

"Значит, праздновать голы уже нельзя, а защищать агрессивного человека можно? Если собираетесь столько плакать, смотрите другой вид спорта. Хорошего дня", - написала она.

Ранее в социальных сетях появились снятые с трибун кадры, добавившие контекст конфликту. После гола Энцо Фернандеса Барко выбежал на поле со скамейки запасных и демонстративно праздновал не вместе с партнерами, а перед футболистами сборной Англии.

Предполагается, что именно этот эпизод мог стать причиной последующей агрессивной реакции Беллингема. При этом новое видео объясняет предысторию конфликта, но не отменяет самого удара английского футболиста.