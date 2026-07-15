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Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 09:29
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Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026

Сегодня определится второй финалист Чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинале турнира сборная Англии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля на стадионе "Атланта" и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель сыграет в финале с Испанией, которая накануне обыграла Францию со счетом 2:0.

Обе сборные прошли сложный путь к полуфиналу. Англия в плей-офф последовательно победила ДР Конго - 2:1, Мексику - 3:2 и Норвегию - 2:1. Четвертьфинальная встреча с норвежцами перешла в дополнительное время, а оба гола англичан забил Джуд Беллингем.

Аргентина после группового этапа обыграла Кабо-Верде - 3:2, Египет - 3:2 и Швейцарию - 3:1. В четвертьфинале действующие чемпионы мира также добились победы только в дополнительное время.

Отметим, что Англия и Аргентина в шестой раз встретятся на чемпионатах мира. Соперничество команд связано не только со спортивными результатами, но и с несколькими эпизодами, вошедшими в историю турнира.

Самым известным остается четвертьфинал ЧМ-1986, в котором Диего Марадона забил "Гол Бога" и "Гол столетия" с разницей в несколько минут. Аргентина победила со счетом 2:1 и впоследствии завоевала титул.

В 1998 году аргентинцы выбили Англию в 1/8 финала в серии пенальти. В той встрече Дэвид Бекхэм получил красную карточку после столкновения с Диего Симеоне. Последний матч команд на чемпионатах мира состоялся в 2002 году. Англия победила со счетом 1:0 благодаря пенальти Бекхэма.

Главным арбитром встречи назначен представляющий США Исмаил Эльфат. Он работал четвертым судьей на финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

15 июля
Чемпионат мира-2026
Полуфинал
23:00

Англия - Аргентина

Стадион: "Атланта".

Начало матча указано по Бакинскому времени.

İdman.Biz
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