Дешам стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера на чемпионатах мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал единоличным рекордсменом по количеству матчей во главе национальной команды на чемпионатах мира.

Как передает İdman.Biz, полуфинальная встреча ЧМ-2026 против Испании (0:2) стала для 57-летнего специалиста 26-й на мировых первенствах в качестве главного тренера. По этому показателю Дешам обошел бывшего наставника сборной Германии Хельмута Шена, на счету которого было 25 матчей.

По итогам полуфинала в активе французского специалиста стало 19 побед, три ничьи и ирм поражения на чемпионатах мира. Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, он привел команду к победе на ЧМ-2018, а также вывел ее в финал турнира 2022 года.