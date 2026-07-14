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Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Новости
14 Июля 2026 17:31
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Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Армянские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по борьбе U17, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Об этом İdman.Biz заявил глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы.

По его словам, принять участие в предстоящем мировом первенстве имели возможность все желающие:

“Регистрация на турнир была открыта для всех, потенциальным участникам были созданы равные условия. Со стороны Федерации борьбы Азербайджана были предоставлены самые высокие гарантии безопасности. Однако сборная Армении не прошла регистрацию, которая завершилась вчера, а это означает, что она не примет участие на чемпионате мира”.

Мусаллы также прокомментировал отказ американского борца армянского происхождения Галуста Грегори Торосяна от участия в соревнованиях в Баку:

“Для этого нет абсолютно никаких оснований. Складывается ощущение, что он сделал это ради саморекламы – демонстративно, прикрываясь вопросами безопасности. Однако Федерация борьбы Азербайджана всегда предоставляет все необходимые гарантии безопасности. До сегодняшнего дня ни на одном турнире, проходившем в Баку, с участием армянских спортсменов не происходило никаких провокаций или негативных инцидентов. Поэтому мы расцениваем это как дешевое популистское шоу. Но это его личное решение”.

При этом Мусаллы отметил, что в составе других сборных, в том числе российской команды, есть спортсмены армянского происхождения, которые примут участие на чемпионате мира в Баку.

Глава пресс-службы добавил, что уже с 20 июля делегации различных стран начнут постепенно прибывать в Баку. Основная же часть участников соревнований приедет 25 июля.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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