ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Матч четвертьфинала чемпионата мира - 2026 между национальными сборными Норвегии и Англии может быть перенесен.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Daily Mirror.

Причиной для такого переноса может послужить сильная жара в Майами. Согласно опубликованной информации, температура воздуха достигнет 29-32 градусов, а ощущаемая температура на момент начала игры составит до 44 градусов. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов рекомендует отложить или перенести матчи, если местная температура превысит 28 градусов тепла.

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени 12 июля. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей сборной в паре Аргентины и Швейцарии, которые встречаются 12 июля в 05:00 по Баку.

На стадии 1/8 финала Норвегия сенсационно выбила национальную сборную Бразилии - 2:1, а Англия переиграла одну из стран-хозяек турнира Мексику с результатом 3:2.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.