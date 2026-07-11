12 Июля 2026
RU

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 23:20
111
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Матч четвертьфинала чемпионата мира - 2026 между национальными сборными Норвегии и Англии может быть перенесен.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Daily Mirror.

Причиной для такого переноса может послужить сильная жара в Майами. Согласно опубликованной информации, температура воздуха достигнет 29-32 градусов, а ощущаемая температура на момент начала игры составит до 44 градусов. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов рекомендует отложить или перенести матчи, если местная температура превысит 28 градусов тепла.

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени 12 июля. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей сборной в паре Аргентины и Швейцарии, которые встречаются 12 июля в 05:00 по Баку.

На стадии 1/8 финала Норвегия сенсационно выбила национальную сборную Бразилии - 2:1, а Англия переиграла одну из стран-хозяек турнира Мексику с результатом 3:2.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда
00:20
ЧМ-2026

В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда

В стране уже зарегистрировано 33 809 человек с именем "Неймар"
Куртуа хочет взять паузу в сборной Бельгии
11 Июля 19:03
ЧМ-2026

Куртуа хочет взять паузу в сборной Бельгии

Вратарь планирует на год приостановить выступления за национальную команду

Участник ЧМ-2026 умер в возрасте 25 лет
11 Июля 17:43
ЧМ-2026

Участник ЧМ-2026 умер в возрасте 25 лет

Джейден Адамс выступал за "Мамелоди Сандаунс" и сборную ЮАР
Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026
11 Июля 17:14
Мировой футбол

Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026

Участие игроков испанских клубов в полуфинале мундиаля создало проблему с календарем

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"
11 Июля 16:54
ЧМ-2026

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

Полузащитник прокомментировал победу над Бельгией в 1/4 финала
Испания не проигрывает 36 матчей подряд в основное время
11 Июля 16:33
ЧМ-2026

Испания не проигрывает 36 матчей подряд в основное время

До повторения мирового рекорда команде осталась одна игра

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году