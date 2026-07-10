10 Июля 2026
RU

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 14:24
117
Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Бельгии по футболу перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Analyst, фаворитом встречи считается сборная Испании.

По расчетам суперкомпьютера, вероятность победы испанцев в основное время составляет 58,3%. Шансы сборной Бельгии на победу за 90 минут оценены в 19,1%. Вероятность ничьей в основное время и перехода матча в дополнительное время составляет 22,6%.

Отметим, что матч Испания - Бельгия состоится сегодня. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ
15:09
ЧМ-2026

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ

Сеть Grido Helado убрала вкус "швейцарский шоколад" до игры со Швейцарией

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Возинья вернулся в Кабо-Верде с памятными атрибутами ЧМ-2026
13:09
ЧМ-2026

Возинья вернулся в Кабо-Верде с памятными атрибутами ЧМ-2026

Голкипер стал одним из главных героев исторического выступления своей сборной
Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции
12:41
ЧМ-2026

Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции - ВИДЕО

Столкновения с полицией произошли в Лондоне, один сотрудник получил травму головы

У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией
12:26
ЧМ-2026

У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией

Деклан Райс пропустил вторую тренировку подряд из-за кишечной инфекции
Футболист Колумбии получил угрозы смерти после промаха на ЧМ-2026
12:11
ЧМ-2026

Футболист Колумбии получил угрозы смерти после промаха на ЧМ-2026

Хаминтон Кампас не реализовал момент в матче со Швейцарией, после чего команда вылетела с турнира

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко
8 Июля 05:40
ЧМ-2026

ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Матч состоится 9 июля