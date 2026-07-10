Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Бельгии по футболу перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Analyst, фаворитом встречи считается сборная Испании.

По расчетам суперкомпьютера, вероятность победы испанцев в основное время составляет 58,3%. Шансы сборной Бельгии на победу за 90 минут оценены в 19,1%. Вероятность ничьей в основное время и перехода матча в дополнительное время составляет 22,6%.

Отметим, что матч Испания - Бельгия состоится сегодня. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.