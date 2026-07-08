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Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 04:30
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Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Колумбии (0:0, пен. — 4:3).

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре, а также отразил решающий пенальти в серии от Хуана Камило Эрнандеса, сообщает İdman.Biz.

"Этот гигантский вратарь совершил несколько важнейших спасений, но самым ценным стал отраженный пенальти в серии послематчевых ударов — он не позволил отличиться Кучо Эрнандесу после того, как его партнер по сборной Швейцарии Мануэль Аканджи пробил намного выше ворот", — написала пресс-служба ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной.

İdman.Biz
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