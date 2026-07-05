Возинья может продолжить карьеру в Бразилии

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Марселу Брагу, интерес к 40-летнему вратарю проявляют клубы бразильской Серии B "Аваи" и "Атлетико Гояниенсе". Переговоры между сторонами находятся на начальной стадии.

В настоящее время Возинья является свободным агентом после завершения контракта с португальским "Шавишем".

На чемпионате мира 2026 года опытный голкипер стал одним из главных героев сенсационного выступления сборной Кабо-Верде. Африканская команда вышла в плей-офф, не проиграв ни одного матча в основное время, а в 1/8 финала оказала серьезное сопротивление Аргентине, уступив лишь со счетом 2:3. Возинья неоднократно выручал свою команду и получил высокие оценки за игру как против аргентинцев, так и в матче группового этапа со сборной Испании, завершившемся нулевой ничьей.

После успешного выступления на мундиале популярность вратаря резко возросла. Если до начала турнира на его страницы в социальных сетях были подписаны около 56 тысяч человек, то теперь аудитория увеличилась до 24,8 миллиона. По информации источника, Возинья также получил предварительные предложения о сотрудничестве с рядом бразильских рекламодателей.