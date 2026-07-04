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Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА

ЧМ-2026
Аналитика
4 Июля 2026 09:54
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Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА

До завершения чемпионата мира-2026 осталось всего четыре раунда. Уже сегодня стартует стадия 1/8 финала, где борьбу продолжают 16 сильнейших сборных планеты. İdman.Biz разбирает каждую пару, оценивает шансы команд и заглядывает дальше — к возможным четвертьфиналам и полуфиналам.

Канада — Марокко

Пожалуй, самая непредсказуемая пара. Канадцы играют дома и пользуются мощной поддержкой трибун, однако Марокко уже доказал, что умеет идеально проводить матчи на вылет. Африканцы выбили Нидерланды и снова выглядят командой, способной дойти далеко. Небольшой перевес — на стороне Марокко.

Парагвай — Франция

Парагвай уже стал одним из главных открытий плей-офф, выбив Германию в серии пенальти. Но Франция пока выглядит одной из самых сбалансированных команд турнира. Если не случится новой сенсации, именно французы должны пройти дальше.

Возможный четвертьфинал: Франция — Марокко. Это была бы одна из самых интересных тактических дуэлей турнира.

Португалия — Испания

Без преувеличения центральный матч стадии. Две соседние страны, два разных футбольных стиля и множество звезд. Испания выглядит немного более цельной командой, но в подобных встречах фаворита практически нет. Все может решить один эпизод.

США — Бельгия

Американцы проводят сильный домашний турнир, однако Бельгия обладает колоссальным опытом подобных матчей. Если США сумеют навязать высокий темп, интрига сохранится до последних минут.

Возможный четвертьфинал: Испания — Бельгия, или Португалия — Бельгия.

Любой из этих вариантов станет украшением чемпионата.

Если прогнозы оправдаются, первый полуфинал вполне может подарить противостояние Франция — Испания — дуэль двух европейских грандов.

Бразилия — Норвегия

Бразильцы остаются фаворитами, однако Норвегия уже показала, что умеет терпеть и использовать свои шансы.

Южноамериканцы обязаны владеть инициативой, но права на ошибку практически нет.

Мексика — Англия

Еще одна крайне непростая пара. Англия превосходит соперника по подбору исполнителей, однако Мексика играет дома, и поддержка трибун может стать дополнительным козырем.

Возможный четвертьфинал: Бразилия — Англия. Один из самых ожидаемых матчей всего турнира.

Аргентина — Египет

Действующие чемпионы мира с огромным трудом прошли Кабо-Верде, тогда как Египет впервые в истории выиграл матч плей-офф чемпионата мира. Несмотря на это, именно Аргентина остается фаворитом благодаря классу и опыту.

Швейцария — Колумбия

Пожалуй, самая недооцененная пара 1/8 финала. Швейцария традиционно надежна в обороне, Колумбия делает ставку на скорость и креатив в атаке. Небольшое преимущество можно отдать южноамериканцам.

Возможный четвертьфинал: Аргентина — Колумбия.
Настоящее южноамериканское дерби с огромными ставками.

Какие полуфиналы выглядят наиболее вероятными?

Если обойдется без громких сенсаций, сетка постепенно ведет турнир к двум потенциально великим полуфиналам:
Франция — Испания
Бразилия — Аргентина.

Однако нынешний чемпионат уже не раз доказывал, что статус фаворита ничего не гарантирует. Марокко, Парагвай, Мексика, Колумбия и даже Египет уже переписали многие прогнозы и вполне способны сделать это снова. Именно поэтому стадия 1/8 финала обещает стать одной из самых интригующих за всю историю мировых первенств.

İdman.Biz
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