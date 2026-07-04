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Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 06:17
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Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола.

Как сообщает İdman.Biz, матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Кабо-Верде стал для 39-летнего капитана аргентинцев 30-м на чемпионатах мира.

Месси стал первым футболистом в истории, достигшим этой отметки. Второе место по числу матчей на мундиалях занимает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 26 игр.

Кроме того, встреча с Кабо-Верде стала для Месси 203-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на второе место в истории мирового футбола, обойдя хорвата Луку Модрича и кувейтца Бадера Аль-Мутаву, которые провели по 202 матча.

Рекорд по количеству игр за национальную сборную принадлежит Криштиану Роналду, который провел 232 матча за Португалию.

İdman.Biz
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