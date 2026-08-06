Гави покрасил волосы в розовый цвет — ВИДЕО

Полузащитник сборной Испании по футболу и "Барселоны" Гави предстал в новом образе.

Как сообщает İdman.Biz, во время группового этапа ЧМ-2026 игрок пообещал покрасить волосы в розовый цвет в случае победы национальной команды на турнире. Спустя две недели после финала он сдержал слово.

Гави опубликовал фотографию с розовыми волосами и сопроводил ее смеющимся эмодзи.

"Человек слова", — написал футболист.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании в финале победила Аргентину и завоевала титул.