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Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
27 Июля 2026 20:43
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Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола чемпионата мира 2026 года по футболу по итогам голосования болельщиков, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА.

В матче 1/16 финала против Аргентины сборная Кабо-Верде уступила в дополнительное время со счетом 2:3. На 103-й минуте Кабрал обыграл полузащитника Алексиса Макаллистера и отправил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

В голосовании Кабрал опередил Эльдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Исидора (Гаити). Среди других претендентов на награду были Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).

İdman.Biz
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