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Евгений Ловчев: "Инфантино опозорил весь футбол"

ЧМ-2026
Новости
24 Июля 2026 13:26
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Евгений Ловчев: "Инфантино опозорил весь футбол"

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев резко раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Советский спорт", ветеран заявил, что поведение Инфантино во время ЧМ-2026 серьезно ударило по его авторитету в организации.

Особое недовольство Ловчева вызвал эпизод с участием президента США Дональда Трампа и отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. По мнению бывшего футболиста, именно эта история стала кульминацией турнира.

"Инфантино опозорил весь футбол. То, как он вел себя перед Трампом, выглядело очень неприятно. Думаю, в ближайшее время его отстранят от должности", - заявил Ловчев.

Он также подверг критике судейство финального матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной, отметив, что работа арбитров не выдерживала никакой критики.

İdman.Biz
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