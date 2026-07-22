Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Представляющий Азербайджан фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировал на волну критики, с которой столкнулся после своих высказываний во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что его осуждают практически за любое мнение.

"Вижу, как меня хейтят за мнение, причем любое — за Льва Яшина, за уход в баню во время финала, за критику Аргентины. Пишут, какой я плохой человек. Ребята, если я вам не нравлюсь, не читайте, не смотрите меня. Это же так легко, если вам все равно и не хочется меня видеть на страницах спортивных сайтов. Не критикуйте — проходите мимо", - цитирует “СЭ” Плющенко.

По словам фигуриста, он никому не навязывает свою точку зрения и лишь открыто говорит о собственных впечатлениях.

"Я высказываю свое личное мнение. Да, я ушел во время перерыва между дополнительными таймами в баню, не успел к возобновлению игры. Ну и что? Да, я действительно считаю, что финал был незрелищным, тем более для широкой аудитории. Это мое мнение", — подчеркнул он.

Плющенко также объяснил, почему в споре о лучших вратарях поставил выше голкипера сборной Кабо-Верде Возинью, а не легендарного Льва Яшина.

"Яшин — легенда, никто этого не отрицает. Но я не видел, как он играл. А Возинью видел своими глазами, поэтому и сделал такой выбор. Имею на это право", — отметил спортсмен. Он также вновь заявил, что считает игру сборной Аргентины на турнире излишне грубой.

Напомним, переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана этой весной вызвал широкий резонанс в России. После одобрения смены спортивного гражданства 13-летний фигурист получил право с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан на международных соревнованиях.

Не меньший общественный отклик вызвали и его футбольные высказывания. Слова Плющенко о том, что он предпочел Возинью Льву Яшину, а также критика сборной Аргентины и финала чемпионата мира-2026 стали предметом бурных обсуждений в российских СМИ и социальных сетях. При этом мать спортсмена Яна Рудковская публично поддержала сына, заявив, что он имеет право на собственное мнение.

Тэги: Александр Плющенко, ЧМ-2026, фигурное катание, Возинья, футбол