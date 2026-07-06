Александр Плющенко перед дебютом за Азербайджан: "Завидуют люди, такова жизнь"

Фигурист Александр Плющенко, недавно получивший разрешение выступать за сборную Азербайджана на международных соревнованиях, прокомментировал свой переход под флаг нашей страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24, 13-летний фигурист признался, что с нетерпением ждет дебюта на международной арене и не обращает внимания на негативные комментарии.

"Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена - это особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте", - заявил Плющенко.

Фигурист также подтвердил, что уже осенью выступит за Азербайджан на двух этапах юниорской серии Гран-при ISU, которые пройдут в Турции и Грузии.

"Это будут юниорские этапы Гран-при в Турции и Грузии в сентябре. Сейчас готовимся", - отметил спортсмен.

Отвечая на вопрос о реакции общественности на смену спортивного гражданства, Плющенко дал понять, что критика его не беспокоит.

"Что-то видел, читал. Вообще неинтересно, честно. Во-первых, завидуют люди, такова жизнь. Раз обсуждают, значит я интересен. Если бы было наоборот, на меня бы просто никто не обращал внимания. А раз обращают - значит, я интересен", - сказал он.

Напомним, что в начале июля Международный союз конькобежцев официально одобрил переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Ранее спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин заявлял, что спортсмен продолжит тренироваться в академии своего отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в Москве.