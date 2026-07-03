Стало известно, когда Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана на юниорских этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сам Евгений Плющенко.

"Александр получил два этапа международной серии Гран-при - в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся", - сказал Плющенко.

Ранее совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская подтвердила, что Александр получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан на международных турнирах.

Этап Гран-при в Турции пройдет 17-19 сентября, а соревнования в Грузии состоятся 24-26 сентября.