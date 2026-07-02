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Фигуристка Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан

Зимние виды спорта
Новости
2 Июля 2026 14:55
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Фигуристка Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина получила официальное разрешение выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, Международный союз конькобежцев (ISU) положительно рассмотрел обращение организации по юной спортсменке.

Жилина будет представлять Азербайджан в одиночном катании.

Начиная с сезона-2026/2027, она сможет выходить на лед на международных соревнованиях под флагом Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время в одиночном катании на международных турнирах нашу страну представляют Сабина Алиева, Лейли Ахундова, Наргиз Сулейманова и Арина Калугина.

İdman.Biz
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