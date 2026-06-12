Азербайджан принял участие в Международном лыжном конгрессе FIS

Делегация Азербайджана приняла участие в 57-м заседании Международного лыжного конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которое состоялось в столице Сербии Белграде.

Как сообщает İdman.Biz, в крупнейшем форуме, проводимом раз в два года, приняли участие более 300 представителей почти 80 стран.

Азербайджан на конгрессе представляли президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев, вице-президент федерации Флориан Зенгстшмид и генеральный секретарь Гюнель Бадалова.

В ходе мероприятия новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда был избран Александр Ошпельт. Также был сформирован новый Совет организации, в состав которого вошли 18 человек.

Участники конгресса обсудили стратегические приоритеты FIS, ключевые направления дальнейшей деятельности федерации, а также вопросы развития зимних видов спорта в различных странах мира.

Отдельное внимание было уделено международному сотрудничеству в сфере зимнего туризма и спортивной инфраструктуры. Напомним, что в прошлом году между FIS и Государственным агентством по туризму Азербайджана было подписано пятилетнее соглашение о партнерстве.

Документ предусматривает совместную работу по развитию зимнего туризма и зимних видов спорта, совершенствованию инфраструктуры, повышению привлекательности Азербайджана для иностранных туристов, а также проведению международных лыжных соревнований в туристическом центре "Шахдаг".