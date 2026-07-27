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Евгений Плющенко завершил сборы в Азербайджане - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
27 Июля 2026 16:23
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Евгений Плющенко завершил сборы в Азербайджане - ФОТО

Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о завершении учебно-тренировочных сборов своей академии в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, двукратный олимпийский чемпион подвел итоги работы в нашей стране, опубликовав соответствующий пост в своем телеграм-канале.

"Закончились наши сборы спортсменов "Ангелов Плющенко" в Азербайджане! Держим путь на Москву! Работать, работать и еще раз работать!" — написал Плющенко.

На опубликованной фотографии вместе с тренером на льду запечатлены его сын Александр Плющенко, Елена Костылева, Вероника Жилина, Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница.

Отметим, что Вероника Жилина, так же как и Александр Плющенко, получила спортивное гражданство Азербайджана. Оба фигуриста с нового сезона будут представлять нашу страну на международной арене.

İdman.Biz
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