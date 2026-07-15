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Илья Малинин исполнил четыре сальто подряд на льду - ВИДЕО

Зимние виды спорта
Новости
15 Июля 2026 16:39
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Илья Малинин исполнил четыре сальто подряд на льду - ВИДЕО

Американский фигурист Илья Малинин исполнил четыре сальто назад подряд во время тренировки.

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний спортсмен выполнил эффектную акробатическую серию при подготовке к ледовому шоу Sun Valley on Ice.

Малинин станет главным участником шоу, которое пройдет 25 июля в Сан-Вэлли.

Американец известен сложными техническими элементами и стремлением расширять возможности мужского одиночного катания. В 2022 году он стал первым фигуристом, успешно исполнившим четверной аксель на международных соревнованиях.

İdman.Biz
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