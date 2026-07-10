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Евгений Плющенко откроет теннисную академию

Зимние виды спорта
Новости
10 Июля 2026 05:30
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Евгений Плющенко откроет теннисную академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, отец представляющего Азербайджан фигуриста Александра Плющенко Евгений Плющенко рассказал, что в ближайшее время намерен расширить свои спортивные проекты и открыть теннисную академию.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на "ОК!".

"У нас насыщенная деятельность. Помимо Академии фигурного катания, тренерской работы, ледовых шоу и строительства новых ледовых дворцов, мы запланировали открыть теннисную академию.

Кроме того, развиваем и другое направление — падел. Уже работают две наши школы под названием Angels of Padel, и мы хотим продолжать этот проект. Сейчас падел невероятно популярен. Хотя на самом деле этому виду спорта уже 50–60 лет: он пришел к нам из Мексики, Испании и Аргентины. Думаю, у него большое будущее. Не исключаю, что со временем падел станет олимпийским видом спорта — во всяком случае, сейчас все идет именно к этому", — заявил Плющенко.

İdman.Biz
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