Для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду национальная команда никогда не была просто футболкой, капитанской повязкой и площадкой для рекордов.

За 23 года в сборной он прошел путь от юного таланта до символа поколения, которое изменило статус португальского футбола. Португалия перестала быть только страной ярких игроков и превратилась в команду, способную выигрывать титулы, регулярно претендовать на высокие места и заставлять соперников считаться с собой.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании (0:1) стал для Роналду последним на чемпионатах мира. Решение о завершении карьеры в сборной он оставил на более поздний срок, но его мундиальная история фактически закрылась именно 6 июля.

Как сообщает İdman.Biz, карьера Роналду в сборной Португалии останется одной из самых масштабных индивидуальных историй мирового футбола. Дебютировав за национальную команду в 2003 году, он провел 233 матча и забил 146 голов. Это мировой рекорд среди мужчин на уровне сборных. В списке лучших бомбардиров национальных команд за ним идут Лионель Месси из Аргентины, Али Даеи из Ирана и Суниль Четри из Индии.

Но наследие Роналду не сводится только к цифрам. Его главная роль в истории Португалии — изменение характера команды.

До Роналду португальская сборная была страной большого таланта, но без главного трофея на уровне национальной команды. Луиш Фигу, Руй Кошта, Деку и их поколение играли красиво, но не довели Португалию до большого титула. При Роналду эта команда выиграла Евро-2016, а затем дважды стала победителем Лиги наций.

Чемпионский характер Роналду

Самой эмоциональной точкой этой истории стал финал Евро-2016.

В матче против Франции Роналду получил травму и был вынужден покинуть поле. В тот вечер он не забил и не смог доиграть финал, но не перестал быть лидером. У кромки поля он поддерживал партнеров, подсказывал, заводил команду и проживал матч так, будто все еще находится в центре игры.

Португалия победила и впервые в истории выиграла крупный международный турнир.

Это стало одним из главных ответов Роналду на вопрос о лидерстве. Иногда лидерство — это не только голы и рывки по флангу. Иногда это способность удерживать команду эмоционально, даже когда тело уже не позволяет играть.

Позже Португалия выиграла Лигу наций в 2019 и 2025 годах. Так Роналду пережил со сборной радость трех крупных титулов и окончательно закрепил свое место в истории португальского футбола.

ЧМ-2026 стал его последней остановкой на мундиальной сцене. Роналду принял участие в шести чемпионатах мира, провел на них 27 матчей и забил 11 голов.

Одним из самых ярких индивидуальных выступлений португальца на чемпионатах мира остался матч против Испании в 2018 году. Тогда Роналду оформил хет-трик и стал самым возрастным футболистом, которому удалось забить три мяча в одной игре мундиаля.

В следующем матче против Марокко он забил единственный гол и принес Португалии победу (1:0). Этот мяч стал для него 85-м за сборную и позволил обойти Ференца Пушкаша по количеству голов среди европейских футболистов на уровне национальных команд.

По итогам того турнира Роналду вошел в символическую сборную чемпионата мира.

Империя, построенная в "Реале"

Клубная карьера Роналду также объясняет, почему его имя давно стало отдельной футбольной эпохой.

Символично, что 6 июля стало датой не только завершения его мундиальной истории, но и началом самой яркой клубной главы. Именно 6 июля 2009 года Роналду был представлен на "Сантьяго Бернабеу" в качестве футболиста "Реала". На той церемонии рядом с ним находились Эйсебио и Альфредо Ди Стефано.

После этого началась одна из самых результативных карьер в истории клуба.

За "Реал" Роналду провел 438 официальных матчей и забил 451 гол. Он отличался во всех турнирах, в которых участвовал: 312 голов в Ла Лиге, 105 — в Лиге чемпионов, 22 — в Кубке Испании, шесть — на клубном чемпионате мира, четыре — в Суперкубке Испании и два — в Суперкубке УЕФА.

Никто в истории "Реала" не забивал за клуб больше.

В составе мадридской команды Роналду выиграл четыре Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка Испании и два Суперкубка Испании.

В этот же период он получил четыре "Золотых мяча", три "Золотые бутсы", два приза The Best, трижды признавался лучшим футболистом Европы по версии УЕФА и трижды выигрывал трофей Пичичи.

В "Реале" Роналду установил ряд рекордов. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим снайпером "Реала" в Лиге чемпионов, самым результативным игроком мадридцев в Ла Лиге, рекордсменом чемпионата Испании по числу матчей с тремя и более голами, а также автором лучшего голевого сезона в истории клуба — 61 мяч.

Он также установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон — 17. Шесть раз Роналду становился лучшим бомбардиром турнира.

Президент "Реала" Флорентино Перес называл его наследником Альфредо Ди Стефано.

Всего за официальную карьеру Роналду забил 976 голов и считается самым результативным футболистом в истории.

Незакрытая мечта и завершенная легенда

Величие Роналду было не только в таланте.

Он превратил себя в модель спортсмена, построенную на дисциплине, физической готовности, профессионализме и почти болезненном желании побеждать. Мальчик из небогатой семьи на Мадейре стал одним из самых сильных брендов в истории спорта и одним из самых узнаваемых футболистов мира.

Да, в его карьере так и не появилось чемпионство мира.

Но это не делает историю Роналду незавершенной. Скорее наоборот: он запомнится не как спокойная легенда, которой досталось все, а как игрок, который до последнего шел за своей самой большой мечтой.

Когда Роналду окончательно завершит карьеру в сборной, Португалия потеряет не только нападающего и капитана. Она потеряет фигуру, вокруг которой более двух десятилетий строились атака, лидерство, психологическое давление на соперника и вера в возможность невозможного.

Теперь Португалии предстоит строить новую эпоху с Бруну Фернандешем, Бернарду Силвой, Рафаэлом Леау, Жоау Феликсом, Гонсалу Рамушем и другими игроками нового поколения.

Но одна вещь уже не изменится: Португалия с Роналду была прожита только один раз.

И имя этой эпохи — Криштиану Роналду.