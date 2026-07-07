Роковая цифра 6: Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, специалист заявил, что матч 1/8 финала против Испании стал для него последним во главе национальной команды.

Португалия проиграла Испании (0:1) и завершила выступление на чемпионате мира.

"Нет смысла продолжать", — сказал Мартинес после игры.

На фоне ухода тренера внимание привлекла публикация Record о его увлечении нумерологией.

По информации издания, Мартинес придавал особое значение цифре 6 и связывал ее с успехами сборной Португалии на крупных турнирах. Перед чемпионатом мира тренер говорил, что верит в нумерологию и считает, что число 6 может принести команде что-то хорошее. Он напоминал, что в 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, в 1966-м добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира, а в 2006 году дошла до полуфинала.

Однако на ЧМ-2026 эта символика сработала против команды. Португалия вылетела 6 июля, пропустив от 6-го номера сборной Испании, и не сумела спасти матч, упустив последний момент на 6-й добавленной минуте.

После поражения Испания вышла в 1/4 финала чемпионата мира.