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Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 09:41
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Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026

Сегодня на ЧМ-2026 по футболу состоятся заключительные матчи 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Bİz, в 20:00 по бакинскому времени сборная Аргентины сыграет с Египтом.

Аргентинцы в 1/16 финала победили Кабо-Верде (3:2), а египетская сборная прошла Австралию (1:1, пен. 4:2).

В ночь на 8 июля пройдет еще один матч этой стадии. В 00:00 по бакинскому времени Швейцария встретится с Колумбией.

Швейцарцы в предыдущем раунде обыграли Алжир (2:0), а Колумбия победила Гану (1:0).

Победители пар Аргентина - Египет и Швейцария - Колумбия сыграют между собой в 1/4 финала.

İdman.Biz
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