7 Июля 2026
RU

Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 10:02
37
Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 33-летний форвард отметился этим достижением в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

Бельгия победила со счетом 4:1, а Лукаку вышел на поле на 67-й минуте и в компенсированное время забил четвертый гол своей команды.

Он отличился на 90+3-й минуте и установил окончательный счет встречи.

Лукаку стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который забил в трех матчах подряд после выхода на замену.

Кроме того, бельгиец стал первым игроком, которому удалось отличиться в четырех матчах чемпионатов мира после выхода со скамейки запасных.

На нынешнем турнире все три гола Лукаку были забиты после выхода на замену.

Впервые он отличился в таком статусе еще на ЧМ-2014 — также в матче 1/8 финала против США. Тогда Бельгия победила в дополнительное время со счетом 2:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роковая цифра 6: Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026
10:42
ЧМ-2026

Роковая цифра 6: Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

Испания выбила португальцев благодаря голу шестого номера 6 июля

Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО
10:28
ЧМ-2026

Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО

Форвард Бельгии отпраздновал четвертый мяч команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026

"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня
10:13
ЧМ-2026

"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня

В первом квалификационном раунде турнира пройдут 10 игр

"Сабах" дебютирует в Лиге чемпионов матчем против "Нью-Сейнтс"
09:51
ЧМ-2026

"Сабах" дебютирует в Лиге чемпионов матчем против "Нью-Сейнтс"

Бакинский клуб проведет первую игру на Bank Respublika Arena

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026
09:41
ЧМ-2026

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира определятся последние участники 1/4 финала

Бельгия разгромила США и вышла на Испанию - ВИДЕО
07:33
ЧМ-2026

Бельгия разгромила США и вышла на Испанию - ВИДЕО

Дубль де Кетеларе и ошибки американской обороны завершили путь хозяев ЧМ-2026

Самое читаемое

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
5 Июля 09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи