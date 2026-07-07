Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 33-летний форвард отметился этим достижением в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

Бельгия победила со счетом 4:1, а Лукаку вышел на поле на 67-й минуте и в компенсированное время забил четвертый гол своей команды.

Он отличился на 90+3-й минуте и установил окончательный счет встречи.

Лукаку стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который забил в трех матчах подряд после выхода на замену.

Кроме того, бельгиец стал первым игроком, которому удалось отличиться в четырех матчах чемпионатов мира после выхода со скамейки запасных.

На нынешнем турнире все три гола Лукаку были забиты после выхода на замену.

Впервые он отличился в таком статусе еще на ЧМ-2014 — также в матче 1/8 финала против США. Тогда Бельгия победила в дополнительное время со счетом 2:1.