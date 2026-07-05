Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Сборная Аргентины высоко оценила игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, официальный аккаунт аргентинской национальной команды в социальных сетях опубликовал изображение, на котором вместе запечатлены капитан команды Лионель Месси и Возинья.

Публикацию сопровождала лаконичная подпись: "Заслуживают респект".

Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 3:2, однако голкипер Кабо-Верде вновь стал одним из главных героев матча. Несмотря на три пропущенных мяча, Возинья неоднократно спасал свою команду и заслужил высокие оценки болельщиков, экспертов и представителей аргентинской сборной.

Для Кабо-Верде нынешний чемпионат мира стал дебютным. Африканская команда дошла до стадии 1/8 финала, не потерпев ни одного поражения в основное время турнира.