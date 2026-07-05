Дешам установил рекорд чемпионатов мира по победам в плей-офф

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом чемпионатов мира по числу побед в матчах плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, историческое достижение покорилось 57-летнему специалисту после победы французской команды над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Эта победа стала для Дешама десятой в матчах плей-офф чемпионатов мира. Таким образом, француз стал первым главным тренером в истории, которому удалось достичь этой отметки.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, а на турнире 2022 года дошла до финала, где уступила Аргентине.

В четвертьфинале ЧМ-2026 французская команда встретится со сборной Марокко.