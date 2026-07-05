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ЧМ-2026: Бразилия проверит Норвегию, Англия встретится с Мексикой

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 10:29
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ЧМ-2026: Бразилия проверит Норвегию, Англия встретится с Мексикой

Сегодня и в ночь на 6 июля на чемпионате мира по футболу 2026 года состоятся очередные матчи 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, борьбу за выход в четвертьфинал продолжат сборные Бразилии, Норвегии, Мексики и Англии.

Первыми на поле выйдут Бразилия и Норвегия. Матч состоится на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Главной интригой встречи станет противостояние звездных лидеров команд - Неймара и Винисиуса Жуниора против Эрлинга Холанда, который уже входит в число лучших бомбардиров нынешнего турнира.

Во втором матче игрового дня хозяева чемпионата мира - сборная Мексики - встретятся с Англией. Игра начнется в 04:00 по бакинскому времени. Команда Томаса Тухеля считается фаворитом пары, однако мексиканцы рассчитывают воспользоваться поддержкой своих болельщиков и продолжить выступление на домашнем мундиале.

Победители сегодняшних встреч встретятся между собой в четвертьфинале чемпионата мира. Ранее путевки в следующую стадию уже завоевали Франция и Марокко, которые сыграют друг с другом за выход в полуфинал.

İdman.Biz
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