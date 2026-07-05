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Ибрагимович: "Снимаю шляпу перед сборной Кабо-Верде"

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 10:45
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Ибрагимович: "Снимаю шляпу перед сборной Кабо-Верде"

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высоко оценил выступление сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на derbyderbyderby.it, знаменитый швед признался, что впечатлен игрой дебютантов мирового первенства.

"Я снимаю шляпу и встаю на ноги перед сборной Кабо-Верде. Маленький остров с большими мечтами. Они герои, и дома будут встречены соответствующим образом", - заявил Ибрагимович.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира и стала одним из главных открытий турнира. Африканская команда не потерпела ни одного поражения в основное время, а ее выступление завершилось лишь в 1/8 финала, где она уступила Аргентине со счетом 2:3 после напряженной борьбы.

İdman.Biz
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