Бразилия - Норвегия: что думают болельщики? - ОПРОС İDMAN.BIZ В США - ВИДЕО

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии вызывает большой интерес у болельщиков со всего мира.

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи специальный корреспондент редакции, работающий в США, провел опрос среди футбольных болельщиков и узнал их прогнозы на предстоящую игру.

Мнения поклонников футбола разделились. Одни уверены, что сборная Норвегии способна не только пройти Бразилию, но и побороться за победу на чемпионате мира. Другие считают главным козырем скандинавской команды ее мощную и быструю линию атаки.

В то же время многие респонденты отдали предпочтение пятикратным чемпионам мира, отметив богатый опыт бразильцев и индивидуальное мастерство их звездных футболистов.

Напомним, матч Бразилия - Норвегия состоится сегодня и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Представляем видеоопрос: