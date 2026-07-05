5 Июля 2026
RU

Бразилия - Норвегия: что думают болельщики? - ОПРОС İDMAN.BIZ В США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 12:14
35
Бразилия - Норвегия: что думают болельщики? - ОПРОС İDMAN.BIZ В США - ВИДЕО

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии вызывает большой интерес у болельщиков со всего мира.

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи специальный корреспондент редакции, работающий в США, провел опрос среди футбольных болельщиков и узнал их прогнозы на предстоящую игру.

Мнения поклонников футбола разделились. Одни уверены, что сборная Норвегии способна не только пройти Бразилию, но и побороться за победу на чемпионате мира. Другие считают главным козырем скандинавской команды ее мощную и быструю линию атаки.

В то же время многие респонденты отдали предпочтение пятикратным чемпионам мира, отметив богатый опыт бразильцев и индивидуальное мастерство их звездных футболистов.

Напомним, матч Бразилия - Норвегия состоится сегодня и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Представляем видеоопрос:

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти: "Неймар и Винисиус сыграют вместе"
12:45
ЧМ-2026

Анчелотти: "Неймар и Винисиус сыграют вместе"

Главный тренер сборной Бразилии подтвердил, что намерен использовать двух звезд одновременно
1/8 финала ЧМ-2026: Бразильский экзамен для Холанда и "Ацтека" против Англии - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:00
ЧМ-2026

1/8 финала ЧМ-2026: Бразильский экзамен для Холанда и "Ацтека" против Англии - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бразильцы попробуют впервые обыграть норвежцев, а англичан ждет серьезное испытание в столице Мексики

Ибрагимович: "Снимаю шляпу перед сборной Кабо-Верде"
10:45
ЧМ-2026

Ибрагимович: "Снимаю шляпу перед сборной Кабо-Верде"

Легендарный швед назвал дебютантов турнира героями

ЧМ-2026: Бразилия проверит Норвегию, Англия встретится с Мексикой
10:29
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Бразилия проверит Норвегию, Англия встретится с Мексикой

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста мирового первенства

Дешам установил рекорд чемпионатов мира по победам в плей-офф
10:17
ЧМ-2026

Дешам установил рекорд чемпионатов мира по победам в плей-офф

Главный тренер сборной Франции первым в истории одержал 10 побед в матчах на вылет на мировых первенствах

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи