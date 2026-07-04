Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

После матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде произошел трогательный эпизод.

Как сообщает İdman.Biz, футболист сборной Кабо-Верде Нуну да Кошта не смог сдержать слез после поражения своей команды.

Встреча завершилась победой Аргентины над Кабо-Верде (3:2).

После финального свистка к игроку на поле вышли его супруга и маленький сын. Они обняли да Кошту и поддержали его после вылета с турнира.

Кадры быстро вызвали большой интерес в социальных сетях. Болельщики назвали этот момент одним из самых эмоциональных эпизодов ЧМ-2026.