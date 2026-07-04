Франция против Парагвая: сегодня на ЧМ-2026 стартует 1/8 финала

Сегодня на ЧМ-2026 стартуют матчи 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра состоятся две встречи плей-офф.

Первым матчем стадии станет противостояние Канада - Марокко. Канадская сборная в 1/16 финала победила ЮАР (1:0), а Марокко выбило Нидерланды (1:1, пен. 3:2).

Позже состоится матч Парагвай - Франция. Парагвай в предыдущем раунде прошел Германию (1:1, пен. 4:3), а Франция уверенно победила Швецию (3:0).

Победители этих двух пар встретятся между собой в четвертьфинале.

ЧМ-2026

1/8 финала

4 июля

21:00. Канада - Марокко

5 июля

01:00. Парагвай - Франция