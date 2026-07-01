ЧМ-2026: ДР Конго шокировала Англию быстрым голом - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В эти минуты на чемпионате мира по футболу 2026 года проходит матч 1/16 финала между сборными Англии и ДР Конго.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США). Главным арбитром матча назначен Адхам Махадме из Иордании.
Команды вышли на поле в следующих составах:
Англия: Пикфорд, Спенс, Гехи, Конса, О'Райли, Райс, Андерсон, Беллингем, Рашфорд, Мадуэке, Кейн.
ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики, Сипенга, Висса.
На групповом этапе сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков. Англичане обыграли Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграли вничью с Ганой (0:0).
Сборная ДР Конго пробилась в плей-офф с третьего места группы K. Африканская команда набрала четыре очка благодаря ничьей с Португалией (1:1), победе над Узбекистаном (3:1) и поражению от Колумбии (0:1).