Холанд о матче с Бразилией: "Наши шансы невысоки"

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд оценил шансы команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, в 1/16 финала Норвегия победила Кот-д'Ивуар (2:1) и вышла в следующий раунд турнира.

По словам Холанда, сборной Норвегии будет крайне сложно пройти Бразилию.

"Наши шансы невысоки. Мы встречаемся с Бразилией. 1/8 финала полна отличных команд, и, конечно, легко не будет. Продвинуться дальше будет трудно. Это сложная задача, и я не знаю, получится ли у нас добиться успеха. Мы проделали отличную работу и по-прежнему очень хорошо готовы", — сказал Холанд.

Матч Бразилия - Норвегия пройдет в 1/8 финала чемпионата мира.