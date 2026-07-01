Почему японские болельщики убирают стадион после матчей? - ФОТО

Болельщики сборной Японии по футболу вновь привлекли внимание на ЧМ-2026 после матча с Бразилией.

Как сообщает İdman.Biz, после игры японские фанаты убрали мусор на трибунах стадиона. При этом синие пакеты, которые они использовали, предназначались не только для уборки.

До начала матча и во время игры болельщики наполняли эти пакеты воздухом и размахивали ими над головами, поддерживая свою команду. После финального свистка те же пакеты использовали уже для сбора мусора.

При этом в уборке участвовали не все японские болельщики. Примерно через 30 минут после окончания матча сотрудники стадиона попросили фанатов покинуть арену. Они спокойно направились к выходу, по пути собирая оставшийся на трибунах мусор.

Японский болельщик Кадзума объяснил, что такое поведение связано с воспитанием и традицией.

"У нас есть такая поговорка: когда уходишь из какого-то места, нужно оставить его в лучшем состоянии, чем оно было, когда ты туда пришел. Я слышал это с детства от родителей. Мои дедушка и бабушка тоже так говорили. Потом учитель объяснял нам это в школе. Это наша традиция, даже часть нашего образа жизни", — сказал он.

Другой болельщик, Йоши, отметил, что для японцев такая привычка не является чем-то необычным.

"Мы просто привыкли поддерживать чистоту вокруг себя. Это наша ответственность и часть нашего образа жизни. Все начинается в школе. Там мы сами убираем классы и школьную территорию. Так мы учимся вместе заботиться о месте, где живем и работаем", — заявил он.

Йоши добавил, что, хотя за чистоту стадиона отвечают организаторы чемпионата мира, японские болельщики считают сбор собственного мусора личной ответственностью.