ФИФА начала расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины (АФА) по итогам чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на публикацию журналиста BBC Sport Дейла Джонсона, разбирательство связано с использованием спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера, ненадлежащим поведением команды, а также дискриминационными и расистскими оскорблениями.

После победы над Англией (2:1) в полуфинале футболисты сборной Аргентины вынесли на поле баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". В Великобритании архипелаг называют Фолклендскими островами. Его принадлежность остается предметом территориального спора между двумя странами.

Чемпионат мира прошел с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Основное время завершилось без голов, а победный мяч европейская команда забила в дополнительное время.