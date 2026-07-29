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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

ММА
Новости
29 Июля 2026 07:20
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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, ранее владевшие титулом чемпиона UFC в легком весе, приглашены на свадьбу нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gossip Magazin.

По данным источника, свадебное торжество пройдет уже на следующей неделе. Среди гостей — как футболисты, так и представители других сфер: в числе приглашенных — Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, а также актеры Вин Дизель и Эстер Экспосито, музыканты Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган и блогер IShowSpeed.

41-летний Криштиану Роналду и 32-летняя Джорджина Родригес вместе с 2016 года. Предложение футболист сделал возлюбленной в августе 2025 года. В беседе с Пирсом Морганом Роналду уточнил, что свадьбу планируют сыграть после чемпионата мира-2026, но до начала сезона в чемпионате Саудовской Аравии.

У пары — две общие дочери: Алана Мартина (родилась в ноябре 2017 года) и Белла Эсмеральда (появилась на свет в апреле 2022 года). Кроме того, они воспитывают еще троих детей: Криштиану-младшего (2010 год рождения) и близнецов Матео и Еву (родились в 2017 году) — они появились на свет благодаря суррогатным матерям.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встречались в октагоне 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Победу удушающим приемом в 4-м раунде одержал непобежденный российский боец, защитив титул чемпиона в легком весе. Их бой предварялся жестким личным конфликтом с оскорблениями и нападением на автобус, а завершился массовой дракой команд прямо в зале. Отношения между спортсменами остаются крайне напряженными и враждебными по сей день, а сам поединок стал самым кассовым в истории MMA.

İdman.Biz
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