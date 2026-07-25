Шара Буллет: "Я готов подраться с Шоном Стриклендом"

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) заявил, что готов встретиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире UFC 328 Стрикленд победил Хамзата Чимаева единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в среднем весе.

"Я готов подраться с ним сегодня или завтра. Готов показать, что Шон Стрикленд не такой зверь, каким кажется. Я докажу, что мой уровень выше уровня Шона Стрикленда", - сказал Магомедов.

Ранее Магомедов одержал вторую подряд победу, выиграв бой у Мишеля Перейры. Всего на его счету в UFC шесть побед и одно поражение.