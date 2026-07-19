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Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком - ВИДЕО

ММА
Новости
19 Июля 2026 13:59
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Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком

Новый чемпион Real American Freestyle (RAF) Колби Ковингтон и бывший обладатель титула Белал Мухаммад устроили потасовку во время пресс-конференции после турнира.

Как сообщает İdman.Biz, конфликт произошел вскоре после победы 38-летнего американца над Арманом Царукяном, благодаря которой он завоевал чемпионский пояс промоушена.

Сначала Мухаммад начал выкрикивать оскорбления в адрес Ковингтона, после чего между бойцами завязалась словесная перепалка. Затем американо-палестинский спортсмен вскочил со своего места и направился к сопернику. Несмотря на попытки сотрудников промоушена удержать его, Белал успел ударить Ковингтона ногой в живот.

В ответ американец бросился на оппонента, после чего бойцы повалили стоявшие рядом рекламные конструкции. В итоге представителей служб безопасности удалось быстро разнять участников инцидента.

Отметим, что 22 августа в Кливленде Ковингтон и Мухаммад встретятся в титульном поединке Real American Freestyle.

İdman.Biz
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