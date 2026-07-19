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Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

ММА
Новости
19 Июля 2026 17:53
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Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о состоянии здоровья бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Как сообщает İdman.Biz, глава промоушена заявил, что ирландскому бойцу предстоит операция на колене после травмы, полученной в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

"Конору предстоит операция на колене. На этом все. Пока можно прекратить обсуждать Конора Макгрегора. Ему предстоит операция на колене, потом физиотерапия. Это все займет время. И потом, когда доктора разрешат ему тренироваться в полную силу, мы можем снова поговорить о Коноре Макгрегоре", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор получил травму неделю назад во время главного боя турнира UFC 329 против Макса Холлоуэя.

İdman.Biz
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