Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о состоянии здоровья бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Как сообщает İdman.Biz, глава промоушена заявил, что ирландскому бойцу предстоит операция на колене после травмы, полученной в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

"Конору предстоит операция на колене. На этом все. Пока можно прекратить обсуждать Конора Макгрегора. Ему предстоит операция на колене, потом физиотерапия. Это все займет время. И потом, когда доктора разрешат ему тренироваться в полную силу, мы можем снова поговорить о Коноре Макгрегоре", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор получил травму неделю назад во время главного боя турнира UFC 329 против Макса Холлоуэя.