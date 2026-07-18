Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Победа азербайджанского бойца ММА Магомедали Османлы над Артемом Белахом стала не единственным событием четвертого выпуска легендарного реалити-шоу UFC - The Ultimate Fighter 34.

Как сообщает İdman.Biz, во время шоу раскрылись ранее малоизвестные подробности семейной истории Османлы, его отношений с другими участниками и поведения за пределами октагона. Кроме того, партнер азербайджанца по команде сравнил его с Конором Макгрегором, а сам официальный аккаунт The Ultimate Fighter вынес это сравнение в заголовок одного из своих видеороликов.

Одной из самых неожиданных стала история семьи Османлы. В четвертом эпизоде 21-летний боец рассказал, что его отец в прошлом был миллионером. Однако, когда Магомедали был еще ребенком, семья лишилась состояния из-за ошибок, допущенных отцом. В результате им пришлось продать дом и автомобиль, после чего они остались практически без средств. В трудный период поддержку будущему бойцу оказал его дядя.

Ярким описанием характера азербайджанца поделился его партнер по команде Майкла Биспинга Ксавье Франклин. По его словам, Османлы любит разговаривать с соперниками, демонстрирует большое эго и открыто заявляет, что сильнее остальных участников.

При этом Франклин подчеркнул, что за пределами конфликтных ситуаций Магомедали не является плохим человеком. Однако перед камерами его поведение резко меняется.

"Когда включаются камеры, он просто превращается в Конора Макгрегора", — сказал американский боец.

Сравнение получило продолжение и на официальных ресурсах шоу. Аккаунт The Ultimate Fighter опубликовал посвященное Османлы видео с вопросом, не является ли он "следующим Конором Макгрегором", отметив высокие оценки, полученные азербайджанцем после яркого выступления.

Майкл Биспинг также не скрывал восхищения своим подопечным. Перед боем с Белахом бывший чемпион UFC назвал Османлы невероятным бойцом и подчеркнул, что уровень его уверенности чрезвычайно высок.

При этом уверенность Османлы неоднократно приводила к напряженным ситуациям. По словам Франклина, представители команды Даниэля Кормье практически ежедневно пытались провоцировать соперников, а Магомедали стал одной из их основных целей.

Особенно сильно обстановка накалилась во время церемонии взвешивания. После очередной словесной перепалки Османлы бросил в сторону команды Кормье несколько бутылок. Ситуация могла перерасти в массовую драку, и Биспингу пришлось лично успокаивать азербайджанского бойца. Франклин утверждает, что показанное на экране напряжение не было искусственно создано ради реалити-шоу. Между командами действительно существовала неприязнь, а постоянные провокации продолжались на протяжении съемок сезона.

За громким поведением Османлы скрывается и способность внимательно анализировать соперников. Еще до поединка он заметил, что Белах испытывает серьезные проблемы со сгонкой веса. Утром в день официального взвешивания первому номеру команды Кормье оставалось сбросить около семи фунтов (более трех килограммов).

По словам Франклина, Магомедали заранее заявил, что тяжелая весогонка приведет Белаха к быстрой усталости. Азербайджанец собирался постоянно давить, заставлять соперника выполнять большой объем работы, атаковать корпус, а затем завершить встречу досрочно. Франклин отметил, что Османлы практически дословно предсказал сценарий боя. Белах действительно быстро устал, а Магомедали воспользовался этим, забрал его спину и провел удушающий прием в первом раунде.

Кстати, после поединка глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что представитель Азербайджана не проявил страха и своим выступлением сделал серьезную заявку еа победу в шоу. Сам Османлы обратился к руководителю UFC с требованием предоставить ему контракт.

Еще один необычный эпизод произошел во время командного забега в районе Adrenaline Mountain недалеко от Лас-Вегаса. Османлы и Франклин первыми поднялись по маршруту и вернулись обратно. Вскоре участники обнаружили, что Маккензи Стиллер, выступающая в женском минимальном весе, сбилась с пути и отсутствует среди команды.

Османлы находился в группе, которая подняла тревогу и начала звать потерявшуюся участницу. Часть команды и тренерского штаба отправилась обратно по маршруту. Вскоре Стиллер появилась из-за поворота: выяснилось, что она неправильно поняла указания и продолжила бежать прямо вместо того, чтобы свернуть. Девушку нашли невредимой и вернули к остальным участникам.

Стоит отметить, что после победы над Белахом Османлы вышел в полуфинал мужского турнира. Помимо него, путевки в следующую стадию получили Кристиан Стронг из команды Кормье и партнер Магомедали по команде Биспинга Илимбек Акылбек уулу. Соперник нашего бойца в полуфинале станет известен после завершения четвертьфинальной стадии шоу. Финалисты же TUF 34 проведут бои за контракты с UFC, однако дата решающих поединков пока также не названа.

Таким образом, Османлы уже стал одним из наиболее заметных персонажей сезона. Его история сочетает семейные трудности, спортивную расчетливость, яркое поведение и способность создавать вокруг себя напряжение. Победа над первым номером команды Кормье сделала азербайджанца полуфиналистом, а сравнение с Макгрегором показывает, что организаторы видят в нем не только перспективного бойца, но и потенциально привлекательную для публики фигуру, что очень важно для организации.