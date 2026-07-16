Месси против Ямаля: Испания и Аргентина разыграют Кубок мира - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира 2026 года по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, решающий матч турнира состоится 19 июля на арене New York New Jersey Stadium. Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.

Финал обещает стать не просто борьбой за главный трофей мирового футбола. На одном поле сойдутся две команды, которые олицетворяют разные поколения, разные футбольные культуры и два самых успешных проекта в современном футболе сборных.

Испания попытается вернуть Кубок мира в Европу и завоевать второй чемпионский титул в своей истории. Аргентина защищает трофей, выигранный в Катаре в 2022 году, и находится в одном шаге от четвертой мировой короны.

Финал, которого еще не было

Испания и Аргентина никогда прежде не встречались в финале чемпионата мира.

Более того, их единственный матч непосредственно на мундиалях состоялся ровно 60 лет назад. На групповом этапе ЧМ-1966 аргентинцы победили со счетом 2:1. Поэтому предстоящая игра станет лишь второй встречей сборных в истории чемпионатов мира и первой — на стадии плей-офф.

В общей истории противостояния было несколько ярких эпизодов. Самый памятный для испанцев произошел в марте 2018 года, когда команда Хулена Лопетеги разгромила Аргентину в Мадриде со счетом 6:1. Хет-трик тогда оформил Иско. Однако Лионель Месси из-за повреждения остался вне игры, а спустя несколько месяцев обе сборные провалили чемпионат мира в России.

С тех пор изменилось практически все. Испания сменила поколение и стиль, а Аргентина превратилась из команды, зависевшей от гения Месси, в выстроенную и психологически устойчивую машину Лионеля Скалони.

Несостоявшаяся "Финалиссима" превратилась в финал ЧМ

В этом противостоянии есть еще одна важная сюжетная линия.

Аргентина выиграла Кубок Америки 2024 года, а Испания стала чемпионом Европы. Таким образом, команды должны были встретиться в «Финалиссиме» — матче между победителями двух главных континентальных турниров.

Игра планировалась на март 2026 года в Лусаиле, однако в итоге не состоялась. Теперь чемпион Европы и чемпион Южной Америки встретятся уже не за символическое звание сильнейшей сборной двух континентов, а в главном матче мирового футбола.

Получается, что долгожданная дуэль Испании и Аргентины все-таки состоится, но ее ставки оказались намного выше, чем предполагалось первоначально.

Испания снова в финале спустя 16 лет

Для Испании это будет второй финал чемпионата мира.

В 2010 году команда Висенте дель Боске обыграла Нидерланды в дополнительное время благодаря голу Андреса Иньесты и впервые стала чемпионом планеты.

После этого испанский футбол пережил болезненную смену поколений. На ЧМ-2014 действующие чемпионы не вышли из группы, а на турнирах 2018 и 2022 годов вылетали в 1/8 финала.

Однако Луис де ла Фуэнте построил новую Испанию, которая сохранила традиционную культуру владения мячом, но стала играть быстрее, вертикальнее и агрессивнее.

Сначала команда выиграла Лигу наций 2023 года, затем стала чемпионом Европы в 2024-м. Теперь Испания добралась до финала чемпионата мира и может объединить европейский и мировой титулы.

Особенность этой сборной заключается в ее балансе. Испанцы способны контролировать матч через Родри, Фабиана Руиса и Дани Ольмо, но одновременно используют скорость и индивидуальные качества Ламина Ямаля и Нико Уильямса на флангах.

При необходимости команда умеет выигрывать и без тотального преимущества во владении. Это уже не та Испания, которая могла бесконечно передавать мяч, но испытывала сложности при вскрытии плотной обороны.

Путь Испании: контроль и почти непробиваемая защита

На групповом этапе Испания заняла первое место в квартете H, после чего уверенно прошла все стадии плей-офф.

В 1/16 финала испанцы разгромили Австрию — 3:0, затем минимально победили Португалию — 1:0. В четвертьфинале команда де ла Фуэнте сломила сопротивление Бельгии — 2:1.

В полуфинале Испания провела один из своих наиболее зрелых матчей на турнире, обыграв Францию со счетом 2:0. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем, а Педро Порро закрепил преимущество после перерыва.

Испания не позволила французам использовать скорость Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, лишив соперника пространства и качественной доставки мяча в атаку.

Особенно впечатляет надежность команды: к полуфиналу испанцы пропустили лишь один мяч, а встреча с Францией стала для них шестой «сухой» игрой на турнире.

Аргентина идет за исторической защитой титула

Аргентина проведет седьмой финал чемпионата мира.

«Альбиселесте» становились чемпионами в 1978, 1986 и 2022 годах, а также проигрывали решающие матчи в 1930, 1990 и 2014 годах.

Победа над Испанией принесет Аргентине четвертый титул и позволит ей сравняться по количеству мировых корон с Италией и Германией. Впереди останется только пятикратный чемпион мира Бразилия.

Команда Скалони также может стать первой сборной за 64 года, сумевшей защитить титул чемпиона мира. Последний раз это удавалось Бразилии, победившей на турнирах 1958 и 1962 годов.

Для аргентинского футбола нынешний финал является продолжением уникального периода. «Альбиселесте» выиграли Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, «Финалиссиму» 2022-го и чемпионат мира в Катаре.

В основе этой серии лежит не только Месси, но и сильнейшая командная идентичность. Аргентина умеет страдать, менять структуру по ходу матча, играть первым номером или отдавать инициативу сопернику.

Путь Аргентины: характер важнее легкости

Действующие чемпионы мира выиграли группу J и подошли к плей-офф с максимальным результатом.

В 1/16 финала Аргентина лишь в дополнительное время сломила сопротивление Кабо-Верде — 3:2. Затем с таким же счетом была побеждена сборная Египта.

Четвертьфинал против Швейцарии также потребовал дополнительного времени. Аргентинцы победили — 3:1, а решающий гол забил Хулиан Альварес.

В полуфинале команда Скалони оказалась в роли догоняющей. Англия вышла вперед благодаря Энтони Гордону, однако в концовке основного времени Энцо Фернандес восстановил равновесие. Аргентина в очередной раз проявила характер и довела встречу до победы — 2:1.

В отличие от Испании, которая прошла турнир почти без кризисных эпизодов, аргентинцам неоднократно приходилось спасать матчи и играть дополнительное время. Это могло отнять больше физических сил, но одновременно еще сильнее укрепило уверенность команды в собственной неуязвимости.

Месси и Ямаль: встреча эпох

Главная афиша финала — Лионель Месси против Ламина Ямаля.

Между ними 20 лет разницы. Месси вырос в академии «Барселоны», стал величайшим футболистом в истории клуба и привел Аргентину к победе на ЧМ-2022. Ямаль является воспитанником той же системы и воспринимается как главный символ следующей футбольной эпохи.

Перед турниром вопрос заключался в том, сможет ли 39-летний Месси вновь выдержать интенсивность чемпионата мира. Аргентинец ответил на него уже на групповом этапе, оформив хет-трик в ворота Алжира и продолжив забивать в последующих матчах.

Для Месси это возможность выиграть второй чемпионат мира подряд и окончательно сделать свою международную карьеру недосягаемой для большинства будущих поколений.

Ямалю только исполнилось 19 лет. Он пока не демонстрировал запредельной результативности, но его влияние выходит далеко за рамки голов. Именно его активность привела к пенальти в полуфинале с Францией, а сама Испания научилась использовать внимание, которое соперники вынуждены уделять молодому вингеру.

Финал не обязательно решится прямым вкладом одного из них. Но символически мировой футбол получит идеальную передачу эстафеты: величайший игрок уходящей эпохи встретится с самым ярким представителем нового поколения.

Скалони против де ла Фуэнте

Не менее интересным выглядит противостояние тренеров.

Лионель Скалони возглавил Аргентину после ЧМ-2018, первоначально воспринимаясь как временное решение. Однако именно он создал наиболее успешную версию сборной со времен команды Карлоса Билардо.

Скалони отказался от идеи строить всю игру исключительно вокруг Месси. Он окружил капитана энергичными полузащитниками, добавил агрессивную оборону и научил команду менять схемы практически без потери качества.

Аргентина может сыграть 4-3-3, перейти на 4-4-2 или выпустить дополнительного центрального защитника. Она способна прессинговать высоко, а затем на протяжении длительного периода обороняться в среднем блоке.

Луис де ла Фуэнте долго работал с молодежными сборными Испании и прекрасно знает большинство футболистов нынешней команды. Он вернул национальной сборной вертикальность, которой часто не хватало после завершения золотой эпохи Хави и Иньесты.

При де ла Фуэнте Испания не отказывается от мяча, но ее владение перестало быть самоцелью. Команда быстрее переводит атаки на фланги, чаще использует забегания защитников и не боится играть через длинные передачи.

Финал станет спором двух тренеров, которые не пытались разрушить футбольную культуру своих стран, а сумели ее модернизировать.

Где может решиться финал?

Ключевым станет противостояние в центре поля.

Испания постарается установить контроль через Родри и Фабиана Руиса, лишив Месси возможности получать мяч между линиями. Аргентина, в свою очередь, может противопоставить им интенсивность Энцо Фернандеса, Алексиса Макаллистера и Леандро Паредеса.

Для команды Скалони особенно важно не позволить испанцам свободно разворачивать атаки через полуфланги. Если Родри получит время для первого паса, Испания сможет регулярно выводить Ямаля и Уильямса один на один против защитников.

Аргентинцы могут сознательно уступить мяч и попытаться наказать соперника быстрыми переходами. Хулиан Альварес способен постоянно атаковать пространство за спинами центральных защитников, тогда как Месси будет искать зоны между полузащитой и обороной.

Испания, вероятно, постарается растянуть аргентинский блок по всей ширине поля. Ямаль может стать главным испытанием для левого фланга обороны «Альбиселесте», а подключение Педро Порро позволит создавать численное преимущество.

Аргентине же важно проверить испанцев физическим и эмоциональным давлением. Команда де ла Фуэнте редко оказывалась в положении проигрывающей стороны на этом чемпионате. Если действующие чемпионы забьют первыми, финал может пойти по совершенно иному сценарию.

Испанская система против аргентинской веры

Испания подошла к решающему матчу как наиболее цельная команда турнира. Она лучше контролирует пространство, меньше допускает у своих ворот и обладает более широким набором позиционных решений.

Аргентина выглядит менее безупречно, но имеет другое преимущество — колоссальный опыт решающих матчей. Большинство лидеров команды уже выиграли чемпионат мира, два Кубка Америки и «Финалиссиму».

Испанцы привыкли управлять матчами. Аргентинцы привыкли выживать в них.

Именно поэтому финал сложно свести к простому противостоянию фаворита и аутсайдера. Испания может быть сильнее по структуре, но Аргентина обладает редкой способностью превращать хаос в комфортную для себя среду.

Кто войдет в историю?

Победа Испании позволит ей во второй раз стать чемпионом мира и окончательно подтвердит возвращение команды на вершину после длительного переходного периода.

Кроме того, испанцы могут объединить титулы чемпионов Европы и мира. Ранее подобное удавалось Германии, Франции и самой Испании, которая выиграла Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Победа Аргентины будет иметь еще более масштабное историческое значение. Команда защитит мировой титул, а Месси сможет во второй раз поднять Кубок мира.

«Альбиселесте» также приблизятся к статусу наиболее успешной сборной современной эпохи. За несколько лет Аргентина может собрать четыре крупных титула на двух континентах и двух чемпионатах мира.

Но независимо от результата этот финал уже получил особое место в истории.