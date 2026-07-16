Харри Кейн: Очень больно остановиться в шаге от цели

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, форвард признался, что команда тяжело переживает поражение, поскольку была очень близка к выходу в финал.

"Очень обидно за ребят, за всех - команду, тренерский штаб и болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Но когда повели 1:0, будто начали просто удерживать счет, а на таком уровне этого недостаточно. Очень тяжело, потому что мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все: силы, кровь, пот и слезы. Поэтому особенно больно остановиться в шаге от цели", - сказал Кейн.

По словам нападающего, после забитого мяча англичане перестали контролировать ход встречи.

"После нашего гола нам стало трудно оказывать давление на мяч. В первом тайме и в начале второго мы хорошо прессинговали, высоко встречали соперника и серьезно на него давили. Благодаря этому мы отбирали мячи и лучше контролировали игру. После нашего гола - то ли они отправили вперед больше игроков, то ли мы уже не могли играть с ними один в один - пошла атака за атакой. Ребята блокировали удары, но в итоге этого оказалось недостаточно", - отметил капитан англичан.

Кейн также отверг версию о том, что команда уступила из-за усталости.

"Не знаю, закончились ли у нас силы. Ребята всегда готовы к любому развитию событий. Когда мы вышли вперед, установка была прежней - продолжать атаковать и забить еще. После двух пропущенных голов мы пытались что-то изменить, но вернуть себе инициативу уже не смогли.

На этом турнире у нас было много хороших моментов и матчей, мы снова дошли до полуфинала. Мы говорим, что уже стучимся в эту дверь. Мы близко, но в решающих матчах нам по-прежнему не хватает последней детали.

Такие турниры отнимают очень много сил - физических и эмоциональных, давление тоже огромное. За шесть или семь недель, которые мы провели вместе, команда показала, что способна с этим справляться. Но той самой последней детали нам все еще не хватает", - заявил Кейн BBC Sport.