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Гордон стал самым молодым англичанином, забившим в полуфинале ЧМ

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 03:00
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Гордон стал самым молодым англичанином, забившим в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон вписал свое имя в историю национальной команды, отличившись в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний футболист стал лишь четвертым англичанином, которому удалось забить в полуфинале чемпионата мира.

Ранее подобным достижением отметились Бобби Чарльтон, оформивший дубль в полуфинале ЧМ-1966, Гари Линекер, забивший в 1990 году, а также Киран Триппьер, отличившийся на мировом первенстве 2018 года.

Кроме того, Гордон стал самым молодым футболистом сборной Англии, забившим в полуфинале чемпионата мира. На момент матча ему было 25 лет и 141 день.

İdman.Biz
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