Победу над Англией аргентинцы отпраздновали лозунгом о Мальвинских островах - ФОТО

Сборная Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года отметила выход в финал, развернув на поле баннер с надписью "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвинские острова - аргентинские"), сообщает İdman.Biz.

Мальвинскими островами в Аргентине называют Фолклендские острова. Архипелаг находится под контролем Великобритании как британская заморская территория, однако Аргентина продолжает оспаривать британский суверенитет над ним.

Тема Мальвинских островов имеет особое значение для Аргентины после вооруженного конфликта с Великобританией в 1982 году. Тогда боевые действия завершились поражением аргентинской стороны и восстановлением британского контроля над архипелагом.

Это не первый подобный жест со стороны аргентинской сборной. В 2014 году футболисты уже демонстрировали аналогичный баннер перед товарищеским матчем со Словенией.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира 2026 года Аргентина одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1 и вышла в финал, где встретится со сборной Испании.