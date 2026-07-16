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Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 00:03
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Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины вошел в историю мирового футбола с необычным антирекордом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, команды не нанесли ни одного удара по воротам за первые 30 минут встречи. Это первый подобный случай на чемпионатах мира с 1966 года, когда начала вестись соответствующая статистика.

Первый удар в матче был зафиксирован лишь на 33-й минуте.

Любопытно, что предыдущий антирекорд также принадлежал сборной Англии. В четвертьфинальном матче нынешнего чемпионата мира против Норвегии (2:1) первый удар по воротам состоялся только на 29-й минуте.

Полуфинальная встреча проходит в Атланте. На момент установления рекорда счет в матче оставался неоткрытым - 0:0.

İdman.Biz
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